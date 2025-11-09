Посол ответил на заявление Трампа о прекратившей закупать российскую нефть Индии

Посол Алипов: Товарооборот Индии и России достигнет $100 млрд к 2030 году

Товарооборот между Россией и Индией, по данным на 2022 год, вырос шестикратно, кроме того, страны планируют, что к 2030 году он достигнет 100 миллиардов долларов. Такое заявление сделал посол РФ Денис Алипов, его цитирует Hindustan Times.

«Россия — четвертый по величине торговый партнер Индии с 70 миллиардами долларов и самым весомым вкладом в энергетическую безопасность», — обратил внимание дипломат, добавив, что РФ также обеспечивает более трети экспорта страны.

Такая статистика прозвучала на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который сказал, что Индия «в основном прекратила» покупать российскую нефть.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что страна ведет переговоры с США по поводу торгового соглашения, но не намерена заключать сделок под дулом пистолета.