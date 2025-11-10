Информация о взломе российских телеканалов оказалась недостоверной

Информация о взломе крымского телеканала оказалась недостоверной

В Telegram-каналах стала распространяться информация о взломе крымского телеканала «Крым 24». Эта информация не соответствует действительности.

К распространяемым постам прикреплено видео, на котором вещание канала прерывается роликом о якобы скором вторжении украинских войск на территорию России.

Советник Главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о взломе телеканала и назвал ролик низкопробной подделкой.

«Друге титры, ошибки в тексте, другой логотип. Вырезан фрагмент озвучки из материала журналиста, который давно не работает на канале Крым 24», — написал чиновник. Он также добавил, что вещание всех телевизионных и радио станций в регионе осуществляется в обычном режиме.

Крючков предупреждал жителей о большой информационной атаке.

«Враг использует подложные документы органов власти, создает дублирующие аккаунты органов власти и силовых структур, переозвучивает старые видео чиновников с использованием искусственного интеллекта», — отметил советник главы Крыма. Он подчеркнул, что подобные ложные сообщения распространяются в чатах микрорайонов, школ, детских садов, автомобилистов.

Это не первый вброс ложной информации в регионе за последнюю неделю. Ранее в соцсетях от имени главы администрации Евпатории Александра Юрьева распространили недостоверные сведения о якобы перекрытии городских набережных. Градоначальник заявил, что эта информация не соответствует действительности, и уточнил, что никаких ограничений на посещение объектов нет.

Информация о якобы взломе телеканала «Крым 24» не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».