Известная актриса описала разницу между жителями России и Европы

Актриса Азарова: Жители России и Европы отличаются уровнем дисциплины

Жители России и Европы отличаются по уровню дисциплины и соблюдению таймингов. Отличия описала известная российская актриса Анна Азарова в интервью журналу WomanHit.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» в прошлом жила и работала в западных странах. По ее словам, в 2000-х Европа и США с точки зрения съемок кино отличались от России как небо и земля. «Постепенно все выровнялось и здесь, начало развиваться. Сейчас почти нет большой разницы, остались нюансы: тайминг, дисциплина. Где-то опоздание на 15 минут — норма, все сперва завтракают, пьют кофе, едят круассаны и только потом работают. Где-то, если написано «в 09:00 на площадке», значит, в 09:00 вся группа уже на месте. Это национальные черты. Раньше же здесь все было более местечковое, не всегда профессиональное в обслуживающих службах — даже у гримеров косметика была хуже, меньше опыта», — отметила Азарова.

