09:04, 10 ноября 2025Из жизни

Известная певица увидела ад после остановки сердца

Мексиканская певица пережила клиническую смерть и увидела ад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

Известная мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и увидела ад. Об этом сообщает Daily Mirror.

57-летняя исполнительница утверждает, что во время выхода из наркоза у нее случилась остановка сердца. В этот момент она увидела пугающее видение, которое, по ее словам, выглядело как настоящий ад. «Это было ужасно, я хорошо это помню: вокруг была грязь, из земли торчали головы и плакали, как в фильме ужасов», — сказала Муньос.

Муньос отметила, что врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни после осложнений, возникших в 2019 году во время операции по увеличению груди. После периода реабилитации медики предупредили певицу о необходимости срочно сократить курение. Случившееся заставило Муньос пересмотреть свой образ жизни.

Ранее сообщалось, что блогер пережил клиническую смерть из-за тяжелой реакции на лекарство и поделился подробностями путешествия в загробный мир. Он сравнил ощущения с просмотром фильма.

