Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

Телезвезда Ким Кардашьян сообщила, что провалила экзамен по юриспруденции
Мария Винар

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка». Соответствующий пост в сторис появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя предпринимательница сообщила, что провалила тест по упомянутому предмету. Однако, по ее словам, сдаваться она не собирается. «Ну, я еще не юрист, я просто играю очень хорошо одетого юриста на телевидении. Я не собираюсь останавливаться, пока не сдам экзамен. Шесть лет обучения, и я все еще полна решимости получить лицензию. Никаких обходных путей — только усердная учеба и целеустремленность», — заявила знаменитость.

Кроме того, бизнесвумен поблагодарила тех, кто находился рядом с ней и поддерживал ее. «Неудачи — это не провал, это топливо. Я была так близка к успешной сдаче экзамена, и это только мотивирует меня еще больше. Вперед!» — подчеркнула она в своей публикации, которая спустя время была удалена.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян обвинила ChatGPT в провале экзамена по юриспруденции.

