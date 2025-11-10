Наука и техника
Китай запустил 13-ю группу низкоорбитальных спутников

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Xinhua / Pu Xiaoxu / Globallookpress.com

Китай успешно запустил 13-ю группу низкоорбитальных спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Chang Zheng 12 (Long March 12) с космическими аппаратами стартовала с Хайнаньского коммерческого космодрома в островной провинции Хайнань на юге Китая сегодня, 10 ноября, в 05:41 московского времени.

Все спутники, предназначенные для обеспечения доступа в интернет, успешно выведены на запланированную околоземную орбиту.

В октябре агентство сообщило, что ракета Long March 8A с 12-й партией спутников Guowang компании China Satellite Network Group стартовала с космодрома Вэньчан провинции Хайнань.

По планам компании China Satellite Network Group, партия спутников Guowang должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

