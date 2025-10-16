Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:22, 16 октября 2025Наука и техника

Китай запустил очередную партию низкоорбитальных спутников

«Синьхуа»: Китай запустил очередную партию низкоорбитальных спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Китай запустил очередную партию низкоорбитальных интернет-спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 8A с 12-й партией спутников Guowang компании China Satellite Network Group стартовала с космодрома Вэньчан провинции Хайнань в четверг, 16 октября, в 04:33 по московскому времени.

Состоявшийся пуск стал 600-м для ракет семейства Long March.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В августе Китай запустил восьмую партию спутников Guowang, в апреле — третью.

По планам компании China Satellite Network Group, партия спутников Guowang должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости