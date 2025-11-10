Монеточка вышла на связь после госпитализации из-за отека Квинке

Монеточка извинилась перед зрителями после остановки концерта из-за отека Квинке

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) вышла на связь после госпитализации из-за отека Квинке во время концерта в Риге. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, благодаря помощи медиков ей стало лучше. «Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться», — обратилась Монеточка к поклонникам.

Певица добавила, что пока не знает, как загладить вину перед зрителями. «Вообще этот отек у меня уже был, но чтобы прямо на концерте — впервые», — отметила она.

9 ноября стало известно, что Монеточка была госпитализирована со своего концерта в Риге. Уточнялось, что зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.