Москвичи недополучили солнца

Синоптик Позднякова: В октябре солнце в Москве светило вдвое меньше нормы

Октябрь не порадовал москвичей обилием солнца. Солнечный свет в прошлом месяце скорее был в дефиците, отметила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По подсчетам синоптика, в течение октября солнце освещало столицу 38 часов. Такой показатель не дотягивает даже до половины месячной нормы, подчеркнула Позднякова. За месяц, по ее словам, в мегаполисе не было ни одного совершенно ясного дня. При этом самый пасмурный октябрь за всю историю столичных метеонаблюдений, пришелся на 2001-й — в том году выдалось всего 24 часа, когда на столичном небосклоне виднелось солнце. Самым щедрым на солнечные лучи оказался октябрь 2005 года — тогда солнце в Москве светило 149 часов.

Ноябрь подарит москвичам еще меньше солнца. В среднем, как предполагает Позднякова, оно будет светить 32 часа, но это далеко не минимальный результат. В ноябре 2006-го солнце в Москве светило только восемь часов. При это самым солнечным оказался ноябрь 2018-го — тогда выдалось 67 солнечных часов. Несмотря на недостаток солнца месяц может оказаться довольно теплым, добавила метеоролог.

Снег в столичном регионе может выпасть ближе к выходным, 15-16 ноября. Это будет временный снежный покров высотой до трех сантиметров.