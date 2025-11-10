В МВД рассказали о новом виде мошенничества под видом работодателей

МВД РФ: Мошенники под видом работодателей просят жертв оформлять кредитные карты

Под видом работодателей мошенники просят работодателей оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, об этом говорится в материалах МВД РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса. С ней связался «специалист», который рассказал о необходимости пройти бесплатное обучение, на что девушка согласилась.

Для начала работы мошенники попросили ее оформить кредитную карту, чтобы затем переводить на их счета деньги для якобы рабочих нужд. Потерпевшая совершила несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.

Ранее в России был выявлен новый способ мошенничества — злоумышленники действуют от лица потенциального работодателя и просят кандидатов прислать в мессенджере фото паспорта для «подтверждения личности».