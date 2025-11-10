На Украине провели обыски у министра юстиции

Железняк: Антикоррупционные органы провели обыски у министра юстиции Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ (...) Какое совпадение», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Галущенко на должность министра юстиции в июле 2025 года. До своего назначения Галущенко занимал должность министра энергетики. Официальный Telegram-канал антикоррупционного ведомства сообщил, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Детали пока не сообщаются.

10 ноября также стало известно об обысках у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. За несколько часов до начала проверки Миндич сбежал с Украины.