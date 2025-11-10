На Украине рассказали о продвижении российских войск под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск), серая зона приблизилась к Димитрову (украинское название — Мирноград) с запада. Об этом свидетельствует карта украинского аналитического проекта Deep State.

Также сообщается, что российские войска продвинулись на границе Днепропетровской и Запорожской областей, а серая зона резко расширилась к Ровнополью. Помимо этого, украинские аналитики сообщили о продвижении ВС России севернее Константиновки в районе Майского и севернее Лимана.

Ранее украинский офицер с позывным Алекс сообщил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске серьезно ухудшилось с наступлением осени. Он допустил, что на падение обороны города может повлиять отвлечение внимания командования ВСУ на ситуацию в Красноармейске и на добропольском направлении.