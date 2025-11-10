Бывший СССР
22:52, 10 ноября 2025Бывший СССР

На Украине увидели намек на скорый конец эпохи Зеленского

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Запад начал намекать на скорое отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью изданию «Политнавигатор».

По его словам, западные страны осознали неспособность команды Зеленского добиться победы в конфликте и обеспечить базовые потребности страны. «Они (власти Украины) разворовывают все, до чего могут дотянуться, уничтожают большую часть — от 30 до 50 процентов — помощи. Поэтому принято решение их устранять», — сказал Луценко.

Он отметил, что Запад пытается вытолкнуть Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «статьями и намеками об объемах компромата», которые пока идут небольшими сливами.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения украинской армии Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.

