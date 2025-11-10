Мема: Зеленский должен прекратить атаки по территориям РФ и вернуться к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить атаки на территории России, поскольку они не имеют смысла. С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Зеленскому стоит прекратить атаки на российские территории (...). Со стратегической точки зрения, для него это не имеет смысла», — отметил политик.

Мема указал на то, что продолжение Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевых действий «бессмысленно», поэтому украинскому лидеру нужно изменить свой подход к ситуации. По его мнению, Зеленский должен вернуться к «диалогу и дипломатии» с российской стороной, так как это могло бы стать его лучшим решением в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным аргументом Киева на пути к прекращению конфликта станут удары вглубь России. При этом он добавил, что Украина «хочет перейти к дипломатии».