На Украине анонсировали удары вглубь России

Шмыгаль: Главным аргуменом Украины станут удары вглубь России

Главным аргументом Украины на пути к прекращению конфликта станут удары вглубь России. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль, передает «Латвийское общественное СМИ».

По его словам, Киев готов к безоговорочному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что Украина хочет перейти к дипломатии, но главным аргументом, принуждающим к переговорам, станут удары вглубь России.

Ранее украинский посол в США Ольга Стефанишина рассказала о ходе переговоров по приобретению ракет Tomahawk. По ее словам, многие делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных мощностей в США.

До этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева. Он также допустил, что для Вашингтона этот кризис является «самым важным, что нужно урегулировать следующим».