Названа неочевидная причина роста счетов за электричество

Физик Гуськов: Энергопотребление повышается за счет накипи в чайнике

Накипь в чайнике может увеличить платежи за «коммуналку». О неочевидной причине роста счетов за электричество «Газете.Ru» рассказал младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов.

Слой накипи действует как дополнительное термическое сопротивление — карбонатные отложения обладают теплопроводностью в 5-15 раз ниже, чем материал нагревателя. Замедляя передачу тепла, накипь увеличивает расход электричества при кипячении одного литра воды на 0,03-0,05 киловатт-часа. Вдобавок портится и нагреватель — постоянная работа при повышенной температуре ускоряет его износ. Циклические термонапряжения и коррозионные процессы со временем приводят к микротрещинам, что только повышает риски поломки прибора.

Солевые отложения могут спровоцировать и посторонние шумы. Процесс кипения становится громче из-за конденсационного схлопывания пузырьков пара в более холодных слоях воды, а шероховатости увеличивают число активных точек парообразования. В свою очередь, пузырьки образуются на центрах нуклеации — маленьких неровностях, которые создаются на нагревательном элементе. При накипи шум кипения воды становится громче на пять децибел.

Для чистки чайника эксперт советует использовать раствор лимонной кислоты. Раствору нужно дать время постоять, а затем прибор необходимо тщательно вымыть. Также Гуськов рекомендует использовать для кипячения отфильтрованную воду.

Ранее россиянам дали еще один неочевидный, но эффективный совет для экономии электроэнергии. Снизить расходы можно, если регулярно мыть окна. Кроме того, сэкономить на «коммуналке» можно, если выключать из розеток неработающие электроприборы,