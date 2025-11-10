Силовые структуры
Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

В Челябинске суд отправил напавшего на ребенка с ножом мужчину на лечение
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске суд отправил 37-летнего местного жителя на принудительное лечение в психиатрическую клинику после покушения на убийство 11-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, нападавший страдает хроническим психическим заболеванием и не осознавал характера своих действий.

Инцидент произошел вечером 14 апреля 2024 года во дворе дома на улице Дегтярева. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на незнакомого ему ребенка. Он повалил мальчика на землю и нанес не менее 15 ударов ножом по телу и голове. Преступник скрылся с места происшествия, считая, что ребенок не выжил.

Жизнь школьнику спас прохожий, который обнаружил его и вызвал скорую. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, изнасиловавшим 16-летнюю девушку.

