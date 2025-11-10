Назван способ вежливо выставить партнера за дверь после секса на одну ночь

Сексолог Мииша Баттл назвала способ вежливо выставить за дверь партнера по сексу на одну ночь. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

Баттл обратила внимание на то, что какими бы ни были отношения двоих людей за пределами постели, после секса выделяются гормоны, способствующие сближению. «Приятно задержаться в объятиях друг друга под их действием. Это временное физиологическое состояние, которое в этом случае не должно означать ничего большего, чем одна веселая ночь вместе», — подчеркнула она.

По словам сексолога, стоит уважать собственное желание сразу же расстаться с человеком после секса, но делать это нужно аккуратно. Для этого лучше обсудить все детали еще до секса. «Можно сказать что-то вроде: "Я очень рада, но просто хочу, чтобы ты знал, что не сможешь остаться". Затем уже человек может решить, согласен ли он на ваши условия, прежде чем вступать в контакт», — посоветовала она.

Кроме того, добавила специалист, правильным будет позаботиться о том, чтобы гость или гостья были обеспечены транспортом до дома, и учитывать степень безопасности, особенно если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

