Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 10 ноября 2025Забота о себе

Назван способ вежливо выставить партнера за дверь после секса на одну ночь

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Мииша Баттл назвала способ вежливо выставить за дверь партнера по сексу на одну ночь. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

Баттл обратила внимание на то, что какими бы ни были отношения двоих людей за пределами постели, после секса выделяются гормоны, способствующие сближению. «Приятно задержаться в объятиях друг друга под их действием. Это временное физиологическое состояние, которое в этом случае не должно означать ничего большего, чем одна веселая ночь вместе», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025

По словам сексолога, стоит уважать собственное желание сразу же расстаться с человеком после секса, но делать это нужно аккуратно. Для этого лучше обсудить все детали еще до секса. «Можно сказать что-то вроде: "Я очень рада, но просто хочу, чтобы ты знал, что не сможешь остаться". Затем уже человек может решить, согласен ли он на ваши условия, прежде чем вступать в контакт», — посоветовала она.

Кроме того, добавила специалист, правильным будет позаботиться о том, чтобы гость или гостья были обеспечены транспортом до дома, и учитывать степень безопасности, особенно если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее психотерапевт Паула Холл предупредила мужчин об опасности мастурбации. По ее словам, в некоторых случаях самоудовлетворение приводит к преждевременной эякуляции.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

    В Польше заявили о росте стоимости постройки «Восточного щита»

    Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

    Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

    Два российских аэропорта ограничили полеты из соображений безопасности

    Военкор назвал преимущества нового российского дрона

    Семья мучилась из-за раздражающего звука в новом доме и спустя годы нашла причину

    В Болгарии заявили о поражении Украины на поле боя

    В России объяснили рост ударов ВСУ по инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости