Названа дата рассмотрения вопроса о лишении неприкосновенности депутата Госдумы

ГД 11 ноября может рассмотреть вопрос о лишении Вороновского неприкосновенности

Государственная Дума (ГД) 11 ноября может рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Об этом говорится на сайте думской электронной базы.

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовала нижней палате парламента дать согласие на лишение неприкосновенности.

Ранее Вороновский сообщил, что он согласен прийти 10 ноября на заседание комиссии по мандатным вопросам и предоставить необходимые разъяснения.

До этого генпрокурор России Александр Гуцан попросил снять неприкосновенность с Анатолия Вороновского.