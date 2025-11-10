Силовые структуры
15:47, 10 ноября 2025Силовые структуры

Названа причина расправы директора российского магазина над своей сотрудницей

В Екатеринбурге возбуждено дело против директора магазина, убившего сотрудницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Названа причина расправы с сотрудницей 27-летнего директора магазина «Монетка» в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Александр Шульга.

По предварительной информации, директор был пьян во время ссоры, возникшей в ходе застолья.

По данным следствия, преступление произошло утром 10 ноября в квартире женщины на улице Бородина. Мужчина схватил нож и напал на нее. Расправившись с хозяйкой дома, он напал на находившихся в гостях мужчину и женщину. Они получили телесные повреждения.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.

Ранее задержание фигуранта попало на видео.

