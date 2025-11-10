Названа причина расправы директора российского магазина над своей сотрудницей

Названа причина расправы с сотрудницей 27-летнего директора магазина «Монетка» в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Александр Шульга.
По предварительной информации, директор был пьян во время ссоры, возникшей в ходе застолья.
По данным следствия, преступление произошло утром 10 ноября в квартире женщины на улице Бородина. Мужчина схватил нож и напал на нее. Расправившись с хозяйкой дома, он напал на находившихся в гостях мужчину и женщину. Они получили телесные повреждения.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.
Ранее задержание фигуранта попало на видео.