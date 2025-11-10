Силовые структуры
14:41, 10 ноября 2025

Задержание расправившегося с сотрудницей директора российского магазина попало на видео

Убившего сотрудницу директора магазина «Монетка» в Екатеринбурге задержали
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание директора магазина «Монетка» в Екатеринбурге, расправившегося со своей сотрудницей, попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ural Mash.

На видео показано, как двое мужчин повалили на асфальт подорзеваемого у входа в магазин.

По данным канала, фигуранта зовут Ярослав. Ему 27 лет. После застолья он расправился со своей подчиненной, ранил еще двоих человек, а потом пришел с ножом в магазин, в котором работал.

Ранее сообщалось, что директор магазина напал на сотрудницу после ссоры. В квартире находилась дочь потерпевшей, ее мужчина не тронул.

