Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

В Екатеринбурге директор магазина убил подчиненную в своей квартире
Екатерина Кашурникова
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 27-летний мужчина расправился с женщиной и напал еще на двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Директор магазина на улице Бородина выпивал в своей квартире с подчиненной, уточняет Telegram-канал Ural Mash. Они поссорились, тогда мужчина расправился с ней. В квартире находилась дочь потерпевшей, ее мужчина не тронул. Затем он пошел с ножом в супермаркет и напал на посетителей и сотрудников.

Нападавшего уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Тульской области 26-летний мужчина расправился с отцом бывшей девушки и напал на ее мать.

    Все новости