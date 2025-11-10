Культура
Названа причина смерти Эрика Булатова

ТАСС: Художник Эрик Булатов умер от эмфиземы легких в больнице Парижа
Марина Совина
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов умер от эмфиземы легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи Татьяну.

Татьяна рассказала, что три последних дня Булатов находился в одной из больниц Парижа, где скончался. «Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — уточнила она.

9 ноября сообщалось, что Эрик Булатов ушел из жизни на 93-м году жизни. Долгое время он возглавлял список самых дорогих ныне живущих российских авторов.

Булатов в СССР был иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, а с 1992 года он жил и работал в Париже, продолжая осуществлять проекты в России.

