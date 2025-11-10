Мир
12:00, 10 ноября 2025

Названо условие отправки европейских войск на Украину

Политолог Тимофеев предрек катастрофу при отправке войск ЕС на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидеры стран Евросоюза могут принять решение об отправке войск на Украину только при условии ослабления России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев. В противном случае, как он объяснил, риск прямого конфликта с ядерной державой будет слишком велик.

«Если европейские страны разместят свои войска на Украине в том или ином виде, очевидно, они начнут нести потери. Но что делать дальше? Как объяснить гражданам, ради чего они воюют? И что дальше? Объявлять войну России? В каком дипломатическом состоянии они находятся? А ведь это риск войны с ядерной державой, а не легкая прогулка в страну третьего мира, где можно безнаказанно уничтожать слабые вооруженные силы. Это уже может обернуться катастрофой», — заметил политолог.

Пока, по словам Тимофеева, здравомыслие побеждает и лидеры европейских стран отказываются идти на такой шаг эскалации. Единственным условием, при котором ЕС может решиться вступить в войну, политолог назвал ослабление России.

«Кроме того, ЕС не является военной организацией. У государств есть вооруженные силы, которые являются членами НАТО. Не исключено, что какая-то военная инициатива может появиться и внутри ЕС, но такого раньше никогда не было», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры ЕС не посылают военный контингент в страну из-за страха своих граждан. Глава Украины добавил, что вопрос отправки европейских военнослужащих требует осторожности.

