Названы последствия обысков у «кошелька Зеленского»

Политолог Безпалько: Владимир Зеленский не потеряет власть из-за дела Миндича

Уголовное преследование Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, может быть элементом давления на Банковую со стороны Белого дома. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое расследует дело предпринимателя, считается проамериканской структурой, созданной для внешнего контроля над украинским истеблишментом. После прихода к власти Зеленского в 2019 году этот орган находится в перманентном конфликте с его администрацией.

При этом, как утверждает аналитик, сложившаяся ситуация — не более чем часть «аппаратной игры» между Вашингтоном и Киевом. И хотя она может нанести определенный репутационный ущерб президенту страны, глава государства не потеряет власть.

«Выборы на Украине никто проводить по-прежнему не планирует, а западные страны все еще публично поддерживают Зеленского на своем посту. Поэтому я не вижу для него никаких явных угроз», — сказал Безпалько.

Он добавил, что если бы Вашингтон действительно был заинтересован в свержении Зеленского, то американские спецслужбы нашли бы куда более серьезный компромат: от «военных преступлений до коррупционных схем, связанных с западной помощью».

В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ пришли с обыском в квартиру Миндича, в которой, как предполагают следователи, предприниматель мог обсуждать с подельниками коррупционные схемы, связанные со строительством военных фортификаций. Но за несколько часов до визита силовиков бизнесмен сбежал из страны в Израиль.