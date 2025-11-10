Последствия освобождения от НДФЛ при продаже жилья городу оценили

Риелтор Барсуков: Отмена НДФЛ при продаже жилья городу не скажется на рынке

Освобождение от уплаты НДФЛ при продаже жилья в собственность города не сильно скажется на рынке. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Российское законодательство предусматривает взыскание НДФЛ с продавца квартиры, если после того, как он приобрел ее, прошло меньше пяти лет. Если речь идет о подаренном или полученном в наследство жилье, то срок сокращается до трех лет. Внести корректировки в закон предложили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Депутаты считают необходимым освободить от уплаты НДФЛ и тех собственников, кто продает квартиру городу. Льготный период предлагается ограничить тремя годами. Эта мера, как полагают в Заксобрании Петербурга, снизит налоговую нагрузку на граждан и пополнит жилищный фонд города.

Заметного влияния это решение на рынок вторичной недвижимости не окажет, уверен Барсуков. Приобретенные муниципальными властями квартиры, как пояснил риелтор, выбывают из рыночного оборота, так как их выдают нуждающимся. Массово скупать жилье город не будет, утверждает эксперт. Стоимость подобной сделки, по мнению Барсукова, также не должна сильно отличаться от рыночной — в этом случае квартира может быть дешевле не больше чем на пять процентов. Иначе сделка перестанет быть выгодной для продавца.

Ранее сообщалось о налоговых поправках, которые облегчат семьям покупку просторного жилья. Закон освободит от НДФЛ семьи с двумя и более детьми при продаже жилплощади с целью расширения.