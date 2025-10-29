Россиянам облегчат покупку просторных квартир с расчетом на будущих детей

Налоговые поправки облегчат покупку больших квартир с расчетом на будущих детей

Россияне смогут позволить себе квартиры побольше с расчетом на будущих детей. Какие изменения в законодательстве поспособствуют улучшению жилищных условий, «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

Госдума рассматривает возможность внесения в Налоговый кодекс поправок, меняющих порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. Документ освободит от НДФЛ семьи с двумя и более детьми при продаже жилплощади с целью расширения. Авторы поправок предлагают учитывать детей любого возраста, считающегося недееспособным, а также детей, родившихся уже после осуществления сделки. Срок будет ограничен 30 апреля 2026 года. Кроме того, во внимание будут принимать «лишнюю» недвижимость — семья не должна владеть более чем 50-процентной долей в другом жилье, кадастровая стоимость которого выше цены приобретаемой квартиры.

Соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении. По словам Казовой, такая мера облегчит финансовое бремя молодых семей и позволит им увереннее планировать рождение детей, поскольку они смогут заранее обеспечить себя необходимым метражом. При этом уточнения насчет критериев льготы по кадастровой стоимости и площади объекта сделает налоговый режим более адресным и справедливым.

В 2024 году семьи с одним ребенком предлагали освободить от выплаты НДФЛ полностью. Такие семьи, как указали в Госдуме, обладают большим демографическим потенциалом.