Некоторым россиянам повысят пенсию в конце года

Экономист Финогенова: В декабре 80-летним россиянам повысят пенсию

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, в декабре повысят страховую пенсию. Это произойдет за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты. Этим с агентством «Прайм» поделилась экономист Юлия Финогенова.

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что тех, кто получает пенсию по инвалидности, но кому еще не исполнилось 80 лет, это не затронет. Также нововведение не касается инвалидов с детства и граждан, которые получают соцпенсию и пенсию по потере кормильца.

Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей в месяц.