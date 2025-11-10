Наука и техника
02:00, 10 ноября 2025

Проблема смартфонов Pixel оказалась нерешаемой

Google признала, что не смогла решить проблему громкой связи в смартфонах Pixel
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Google призналась, что не может исправить распространенную техническую проблему своих смартфонов. Об этом сообщает издание BGR.

Около полугода назад владельцы смартфонов Pixel начали жаловаться на проблемы девайсов. Выяснилось, что при включении или переключении громкой связи существует задержка в несколько секунд. Из-за этого совершать звонки по телефону оказывается неудобно или вовсе невозможно. Недавно в Google заявили, что не смогли решить эту проблему.

Журналисты медиа отметили, что нет никакой конкретной причины возникновения этой ошибки. Также сама Google не предоставила дополнительной информации о неполадке. «Мы закрываем эту проблему в связи с недостатком информации, позволяющей принять меры», — заявили специалисты поддержки Google в ноябре.

Авторы BGR посоветовали пользователям, которые столкнулись с этой проблемой, направить жалобу в Google. Судя по всему, сбой при переключении громкой связи актуален для Pixel 9 и Pixel 10, вышедших в 2024-2025 годах.

В конце октября пользователи смартфонов Google Pixel с Reddit назвали главные недостатки устройств. К ним отнесли плохую техническую поддержку и гарантийное обслуживание.

    Все новости