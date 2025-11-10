Спорт
10:57, 10 ноября 2025Спорт

Нурмагомедов сравнил бой с Макгрегором с поездкой на Мальдивы

Хабиб Нурмагомедов сравнил бой с Конором Макгрегором с поездкой на Мальдивы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вспомнил бой против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Об этом сообщает Sport24.

Он сравнил поединок с поездкой в отпуск на Мальдивы. «Есть одна по-настоящему прекрасная вещь в этом мире: когда ты не любишь кого-то, заходишь в клетку, избиваешь его — и тебе дают за это деньги», — добавил Нурмагомедов.

Спортсмены встретились в октябре 2018 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.

