Малышева обратилась с призывом к мужчинам

Врач Малышева призвала мужчин следить за холестерином, сахаром и давлением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обратилась к мужчинам с призывом. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, специалистка рассказала, за какими показателями здоровья они должны следить прежде всего.

«Вы должны контролировать холестерин, сахар и артериальное давление, чтобы не было поражения сосудов. (...) Для вас это самое главное», — заявила Малышева, обращаясь к мужчинам.

Поражение сосудов может привести к инфарктам и инсультам, предупредил ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» посоветовали мужчинам сделать три женских теста, чтобы выявить рак. В частности, специалисты призвали следить за уровнем гормона бета-ХГЧ, анализ на который обычно сдают беременные женщины.

