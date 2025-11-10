Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 10 ноября 2025Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

В Тульской области арестовали обвиняемого в подрыве газом многоквартирного дома
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Тульской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в подрыве многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, обвиняемого по решению суда отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном общеопасным способом.

По данным следствия, мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, из-за чего там скопился природный газ, а после поджег его с помощью зажигалки. В результате взрыва, который обрушил торцевую стену первого подъезда, кровлю, перекрытия второго и третьего этажей, пострадали четыре человека.

Сам обвиняемый проживал на первом этаже этого же дома. Вскоре после ЧП подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Выбор Шойгу вместо Лаврова для поездки в Египет объяснили

    «Кошелек» Зеленского внесли в «Миротворец»

    24 человека пострадали от взрыва автомобиля в Индии

    В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости