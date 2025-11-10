Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

В Тульской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в подрыве многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, обвиняемого по решению суда отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном общеопасным способом.

По данным следствия, мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, из-за чего там скопился природный газ, а после поджег его с помощью зажигалки. В результате взрыва, который обрушил торцевую стену первого подъезда, кровлю, перекрытия второго и третьего этажей, пострадали четыре человека.

Сам обвиняемый проживал на первом этаже этого же дома. Вскоре после ЧП подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.