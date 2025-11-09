Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 9 ноября 2025Силовые структуры

Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

СК: Задержан мужчина, причастный к обрушению дома в Тульской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК), передает ТАСС.

Задержать удалось 37-летнего мужчину. Ему уже предъявили обвинение по статье о совершении преступления, в ходе которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших. Расследование продолжается.

Следствие считает, что мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, из-за чего там скопился природный газ — мужчина поджег его с помощью зажигалки. Подозреваемый проживал на первом этаже дома, где произошел взрыв.

Взрыв газа в трехэтажном дома в Тульской области произошел утром 8 ноября. Он обрушил торцевую стену первого подъезда, кровли, а также перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали, по последним данным, четыре человека.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Звезда «Цирка дю Солей» рассказал об участии в СВО

    Генерал рассказал о планах армии России после взятия Красноармейска

    Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

    Несколько районов Таганрога остались без электричества

    Тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России

    Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение ботулизма у шести человек в Москве

    В Германии выступили с призывом к Украине после коллапса энергетики

    Трампа заподозрили в засыпании на ходу

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости