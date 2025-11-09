Задержан причастный к частичному обрушению многоквартирного дома в Тульской области

СК: Задержан мужчина, причастный к обрушению дома в Тульской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК), передает ТАСС.

Задержать удалось 37-летнего мужчину. Ему уже предъявили обвинение по статье о совершении преступления, в ходе которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших. Расследование продолжается.

Следствие считает, что мужчина демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования, из-за чего там скопился природный газ — мужчина поджег его с помощью зажигалки. Подозреваемый проживал на первом этаже дома, где произошел взрыв.

Взрыв газа в трехэтажном дома в Тульской области произошел утром 8 ноября. Он обрушил торцевую стену первого подъезда, кровли, а также перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали, по последним данным, четыре человека.