Очередной метеоспутник «Электро-Л» запустят в декабре

«Роскосмос»: Метеоспутник «Электро‑Л» № 5 запустят в декабре «Протоном-М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Роскосмос»

Метеорологический спутник «Электро-Л» № 5 прибыл на космодром Байконур. Очередной аппарат серии запустят на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М» в декабре, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Он войдет в состав гидрометеорологической космической системы "Электро", обеспечивающей круглосуточный мониторинг погоды с геостационарной орбиты», — говорится в сообщении.

Эта система повышает точность прогнозов и оперативно выявляет чрезвычайные ситуации. Кроме того, ее используют в международной поисково‑спасательной системе КОСПАС‑САРСАТ. Отмечается, что на орбите уже работают три метеоспутника серии.

В апреле «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки заснеженной Москвы. Последствия влияния циклона «Зион» продемонстрировали при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

В феврале глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков сообщил, что в 2025 году запланировано пять запусков метеоспутников в интересах Росгидромета. Речь идет об аппаратах «Ионосфера-М», «Обзор» и «Электро-Л».

