Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Северстали» в матче КХЛ

Букмекеры назвали ЦСКА фаворитом в матче КХЛ с «Северсталью»

Букмекеры оценили шансы самарских московского ЦСКА отобрать очки у череповецкой «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Советский Спорт».

Сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1,90. На победу «Северстали» можно поставить с коэффициентом 3,48.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 3,5 мяча предлагается с коэффициентом 1,20, на тотал меньше — 4,30. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 4,20.

Матч пройдет в понедельник, 10 ноября, в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. «Северсталь» с 32 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице КХЛ. ЦСКА с 24 очками находятся на 14-й позиции.