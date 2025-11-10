Парам дали несколько советов по взаимной мастурбации

Взаимная мастурбация укрепляет отношения, считает сексолог Алессандра Араужо. В беседе с изданием Metropoles она дала несколько советов парам, которые хотят попробовать эту сексуальную практику.

По словам Араужо, партнерам необходимо уделять больше времени общению. Полезно будет уточнить друг у друга, прикосновения в каких местах доставляют удовольствие и как именно стоит стимулировать те или иные части тела.

Сексолог предложила начинать с легких, нежных и непрямых прикосновений в области интимных зон, а затем от медленных движений переходить к более интенсивным. «Чередуйте прикосновения, круговые движения, легкое надавливание и массаж. Не делайте все время одно и то же», — отметила Араужо.

Еще одна ее рекомендация — использовать смазку в процессе взаимной мастурбации. Причем лучше отдавать предпочтение лубрикантам на водной основе.

В заключение специалистка отметила, что важно обращать внимание на реакцию партнера на те или иные ласки и в дополнение к мастурбации целовать другие части тела партнера.

Ранее сексолог Манви Верма рассказала о пользе орального секса. Так, она утверждает, что такая сексуальная практика укрепляет иммунитет.