Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

Алевтина Запольская
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян описал политику предшественников, президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в отношении Нагорного Карабаха фразой «Ленин, партия, Горбачев». Об этом глава кабмина написал в своем Telegram-канале.

«[Кочарян и Саргсян] предлагают вернуться к этому сценарию, который изначально был написан и реализован под лозунгом "Ленин, партия, Горбачев"», — написал Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Пашиняну о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР был создан позднее начала проблем у турок и армян. Глава армянского кабмина до этого обвинил спецслужбу в исторических проблемах турок и армян.

До этого Роберт Кочарян предложил сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном. На эту роль он также предложил США и Китай.

