Захарова освежила память Пашиняну

Захарова напомнила Пашиняну, что КГБ возник позже, чем проблемы турок и армян

Комитет госбезопасности (КГБ) СССР возник позже, чем проблемы турок и армян, напомнила в своем Telegram-канале премьер-министру Армении Николу Пашиняну официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — написала дипломат.

Ранее Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян.

Также в ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал страну в 2025 году «Арменией мирной».

В октябре Захарова рассказала о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков.