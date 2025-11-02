Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 2 ноября 2025Мир

Захарова освежила память Пашиняну

Захарова напомнила Пашиняну, что КГБ возник позже, чем проблемы турок и армян
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Комитет госбезопасности (КГБ) СССР возник позже, чем проблемы турок и армян, напомнила в своем Telegram-канале премьер-министру Армении Николу Пашиняну официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — написала дипломат.

Ранее Пашинян обвинил КГБ в исторических проблемах турок и армян.

Также в ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал страну в 2025 году «Арменией мирной».

В октябре Захарова рассказала о своем потрясении насчет отсутствия неприкосновенности темы геноцида армян в Армении у некоторых политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

    На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

    Раскрыт особый экспонат личной библиотеки президента Путина в Кремле

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском безграмотным решением

    Скончался бывший главред «Известий»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости