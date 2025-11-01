Пашинян придумал название для Армении на один год

Пашинян назвал Армению в 2025 году Арменией мирной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал респубилку в 2025 году «Арменией мирной». О том, какое название он придумал для страны на один год он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«А как будет выглядеть Армения, Республика Армения, в 2025 году? Армения 2025 года — мирная», — рассказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян призвал граждан Армении готовиться к миру с Баку. По его словам, общество на грядущих парламентских выборах должно поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.

До этого глава кабмина Армении заявил, что республика не знакома со значением явления «мир». Страна, отмечает Пашинян, жила в состоянии конфликта более 30 лет периода независимости.