Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 30 октября 2025Бывший СССР

Пашинян призвал армян готовиться

Пашинян: Не сомневаюсь, что армяне поддержат мирную повестку на выборах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Граждане Армении на грядущих парламентских выборах должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир. Готовиться к миру с Баку армян призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание hetq.am.

«Я уверен, что народ Республики Армения поддержит то, чего мы достигли на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат мирную повестку и мирный процесс», — заявил глава правительства.

Он также выразил уверенность, что договор с Азербайджаном заключен на принципах суверенитета и нерушимости международно признанных границ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не знакома со значением явления «мир». По его словам, республика жила в состоянии конфликта весь свой период независимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    «Самые сексуальные сестры Австралии» снялись в платьях с глубоким декольте

    НАТО начала готовить логистику для войны с Россией

    Россиян предупредили о наказании за обувь в подъезде

    Клуб НХЛ с россиянином в составе одержал очередную победу

    Главврач хосписа рассказала об ощущениях человека в конце жизни

    Мэр Находки пообещал наказать виновных в отмене городского крестного хода

    Варламов удивился дикой ситуации в криминальной столице США

    В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Пашинян призвал армян готовиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости