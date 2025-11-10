Пассажир попытался открыть дверь самолета и развернуть надувной трап во время полета

People: Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета и был задержан

Пассажир попытался открыть дверь самолета и развернуть надувной трап во время полета. Об этом пишет журнал People.

Инцидент произошел еще 5 октября. Самолет United Airlines выполнял рейс из американского Индианаполиса в Техас. Уточнялось, что попытка пассажира открыть дверь салона не увенчалась успехом, но надувные трапы все же были развернуты. О пострадавших не сообщалось.

После приземления в аэропорту Джорджа Буша на борт вызвали полицейских, буйный мужчина был задержан. Нарушителем оказался 20-летний Артуро Мартинес. Согласно юридическим документам по делу, он в настоящее время находится под стражей в ожидании следующего заседания суда.

Ранее 12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту. Инцидент произошел на рейсе из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды.