Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:41, 10 ноября 2025Путешествия

Пассажир попытался открыть дверь самолета и развернуть надувной трап во время полета

People: Пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета и был задержан
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Reuters

Пассажир попытался открыть дверь самолета и развернуть надувной трап во время полета. Об этом пишет журнал People.

Инцидент произошел еще 5 октября. Самолет United Airlines выполнял рейс из американского Индианаполиса в Техас. Уточнялось, что попытка пассажира открыть дверь салона не увенчалась успехом, но надувные трапы все же были развернуты. О пострадавших не сообщалось.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

После приземления в аэропорту Джорджа Буша на борт вызвали полицейских, буйный мужчина был задержан. Нарушителем оказался 20-летний Артуро Мартинес. Согласно юридическим документам по делу, он в настоящее время находится под стражей в ожидании следующего заседания суда.

Ранее 12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту. Инцидент произошел на рейсе из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    В России поставили памятник вымышленному депутату Наливкину

    Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости