Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 18 октября 2025Путешествия

12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

12-летний ребенок открыл аварийный выход вылетавшего из Петербурга самолета
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

12-летний россиянин открыл аварийный выход самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Об этом пишет РЕН ТВ.

Источник издания сообщил, что при посадке ребенок дернул ручку двери, после чего сработала сигнализация. В результате инцидента рейс пришлось задержать.

Повреждений на воздушном судне нет. Уточняется, что на борту находилось 120 пассажиров.

В начале сентября пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Три человека пытались остановить мужчину на протяжении получаса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал об испытаниях перспективного российского оружия

    Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

    Попавший в плен солдат ВСУ обратился к бывшим сослуживцам

    Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

    12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

    Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

    «Краснодар» победил аутсайдера РПЛ

    Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

    Голого россиянина обнаружили бездыханным на балийской вилле

    В Москве начали проверку из-за избиения собаки в лифте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости