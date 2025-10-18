12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

12-летний ребенок открыл аварийный выход вылетавшего из Петербурга самолета

12-летний россиянин открыл аварийный выход самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Об этом пишет РЕН ТВ.

Источник издания сообщил, что при посадке ребенок дернул ручку двери, после чего сработала сигнализация. В результате инцидента рейс пришлось задержать.

Повреждений на воздушном судне нет. Уточняется, что на борту находилось 120 пассажиров.

В начале сентября пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Три человека пытались остановить мужчину на протяжении получаса.

