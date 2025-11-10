Пенсионерка решила обмануть участника СВО с квартирой

Пенсионерка продала квартиру участнику СВО и захотела вернуть ее обратно

Пенсионерка продала квартиру участнику специальной военной операции (СВО), после чего решила вернуть жилье себе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Александр Картавых.

Дмитрий из Смоленской области приобрел жилье у пенсионерки 1946 года рождения. Изначально квартира была куплена для бабушки друга Дмитрия, которая заранее продала свое прежнее жилье, но вскоре в новой квартире обнаружили грибок. Тогда Дмитрий купил эту квартиру, а бабушке приобрели другую.

Сделку заключили полтора года назад. Через шесть месяцев после продажи жилья пенсионерка заявила, что ее обманули мошенники, и подала в суд требование о возврате квартиры. Отмечается, что в это время рядом с пенсионеркой появился молодой мужчина с Украины. В настоящий момент иск приостановлен из-за участия Дмитрия в СВО.

Для защиты Дмитрий подал заявление в Следственный комитет (СК) Смоленской области по статье «Мошенничество». В деле участвуют документы, подтверждающие законность сделки и добросовестность покупателя.

Ранее юрист Александр Хаминский назвал бум аннулирования сделок на вторичном рынке жилья по инициативе продавца тревожным трендом на рынке недвижимости. Россияне могут перестать покупать жилье из-за страха потерять имущество, считает он.