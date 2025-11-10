Перемирие в Газе сочли хрупким

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что перемирие в секторе Газа является достаточно хрупким. Его слова приводит РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что сейчас в ООН все сфокусированы на ситуации в Газе, поскольку в течение двух лет там происходила катастрофа.
«Слава Богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться. Это перемирие должно продолжаться», — призвал дипломат.
Ранее ХАМАС подтвердило завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.