Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 10 ноября 2025Мир

Перемирие в Газе сочли хрупким

Небензя призвал не обольщаться из-за хрупкого перемирия в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что перемирие в секторе Газа является достаточно хрупким. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что сейчас в ООН все сфокусированы на ситуации в Газе, поскольку в течение двух лет там происходила катастрофа.

«Слава Богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться. Это перемирие должно продолжаться», — призвал дипломат.

Ранее ХАМАС подтвердило завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

    США захотели поддержать армию одной страны

    Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

    Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

    Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

    Россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками

    В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

    Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

    «Транснефть» выиграла суд в Москве против Euroclear Bank

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости