ХАМАС подтвердил завершение войны с Израилем

ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление лидера ХАМАС.

Глава переговорной группы со стороны ХАМАС Халиль аль-Хайя подчеркнул, что получило гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта с Израилем,

Кроме того, Аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки освободят 250 палестинцев, осужденных Израилем на пожизненный срок, а также еще около 1700 палестинцев, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.