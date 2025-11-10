Экономика
19:58, 10 ноября 2025Экономика

Перспективы России на рынке редкоземельных металлов оценили

CNBC: Россия собралась побороться за рынок редкоземельных металлов
Кирилл Луцюк

Фото: Evgeny_V / Shutterstock / Fotodom

Россия дразнит запасами своих редкоземельных металлов, однако ей только предстоит завоевать позиции на этом высокодоходном сегменте мирового рынка. Об этом сообщил CNBC.

Автор публикации полагает, что Москва опоздала на эту «вечеринку» и отстала от таких стран, как Китай, который активно эксплуатирует месторождения редкоземельных элементов, использующихся для производства высокопрочных магнитов. Доминирование Пекина в этой области создает геополитическую напряженность и уязвимость для отраслей, зависящих от критически важных минералов.

В связи с этим издание напомнило, что Геологическая служба США (USGS) оценила их мировые запасы в 110 миллионов тонн. Из них 44 миллиона тонн находятся в Китае, за которым следуют Бразилия (21 миллион тонн), Индия и Австралия. Значительные запасы есть у Мьянмы. Что касается России, то, по оценкам USGS, она находится на пятом месте в этом рейтинге и может похвастаться 3,8 миллиона тонн против 1,9 миллиона тонн у США.

Однако пока объемы добычи редкоземельных металлов в России невелики и в 2024 году составили всего 2500 тонн, или 0,64 процента от мирового объема добычи. Теперь Москва разрабатывает планы по более эффективному использованию этого ресурса, поскольку спрос на редкоземельные металлы стремительно растет.

«Однако Россия, безусловно, дразнит своими месторождениями редкоземельных металлов. В начале этого года Министерство природных ресурсов России заявило, что страна располагает запасами 15 редкоземельных металлов общим объемом 28,5 миллиона тонн, что намного превышает оценки Геологической службы США», — констатировал CNBC, но уточнил, что пока есть вопросы по количеству и качеству этих металлов.

До этого в Европейском союзе признали, что не смогут заставить Китай ослабить контроль за экспортом редкоземельных металлов.

