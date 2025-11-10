Россия
07:56, 10 ноября 2025

Первые минуты после взрыва в многоэтажке российского города сняли на видео

В Волгограде на видео сняли первые минуты после взрыва газа в многоэтажке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Волгограде

В сети появились кадры первых минут после взрыва в многоэтажном доме Волгограда. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что из окна многоэтажки валит дым, однако пожара после взрыва не последовало. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Как уточняется, из-за взрыва в соседних квартирах оказались выбиты стекла. Предварительно, в одной из квартир взорвался газ. Очевидцы рассказали, что медики после ЧП вынесли из дома одного пострадавшего.

Взрыв в квартире на улице Маршала Еременко в Волгограде произошел в ночь на 10 ноября. Перед тем как в квартире в многоэтажном доме раздались взрывы, соседи слышали там крики и громкие удары в стену.

