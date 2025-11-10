Ценности
20:49, 10 ноября 2025

Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

Российская певица Ханна прошлась на камеру в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) прошлась на камеру в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в блестящем костюме, состоящем из мини-юбки и укороченного топа, который оголял ее тело.

Вдобавок звезда надела сапоги из аналогичного материала, дополнив образ многочисленными браслетами, укладкой и макияжем.

Ранее в ноябре певица Ханна снялась в кружевном бюстгальтере. Знаменитость позировала в оранжевых велосипедках и черном корсетном топе.

