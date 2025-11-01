Певица Ханна снялась в кружевном бюстгальтере

Певица Ханна снялась в откровенном образе для нового клипа

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном образе для нового клипа. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в оранжевых велосипедках и черном корсетном топе, оголяющем область декольте.

Помимо этого, звезда надела белый кружевной бюстгальтер. Образ завершили черные босоножки с завязками по длине всей голени.

В октябре Ханна похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей. Так, певица показала колье бренда Messika, стоимость которого на официальном сайте составляет 5580 евро.