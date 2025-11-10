По делу о хищении сотни миллионов рублей у Ларисы Долиной появились новые подробности

Обвиняемые в аферах на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной отказались признавать вину. Об этом пишет ТАСС.
На скамье подсудимых находятся четверо фигурантов: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, а также ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев.
Слушание по делу Долиной проходит в Балашихинском городском суде. Заседание перевели в закрытый режим из-за угроз адвокату и самой певице.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после угроз о расправе Долиной и ее представителю.