Силовые структуры
12:37, 10 ноября 2025Силовые структуры

По делу о хищении сотни миллионов рублей у Ларисы Долиной появились новые подробности

Обвиняемые в хищении 317 млн руб. у Долиной не признали вину, процесс закрыли
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обвиняемые в аферах на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной отказались признавать вину. Об этом пишет ТАСС.

На скамье подсудимых находятся четверо фигурантов: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, а также ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев.

Слушание по делу Долиной проходит в Балашихинском городском суде. Заседание перевели в закрытый режим из-за угроз адвокату и самой певице.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после угроз о расправе Долиной и ее представителю.

.
